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07 декабря 2021, 08:10

В Беларуси к Новому году снова разрешили продажу пиротехники

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних и рождественских праздников в Беларуси снова разрешили продажу пиротехнических изделий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 декабря 2021 года №688, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями был введен постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года, которое теперь утратило силу.-0-

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