В Беларуси к выходным похолодает

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь к выходным придет похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Октябрь начался очень теплой погодой, но, по прогнозам, тепло долго не продержится и уже в предстоящие сутки похолодает, а в выходные дни ожидается холодная погода.

В пятницу, 4 октября, ночью по востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта, за которым на территорию Беларуси начнет поступать неустойчивая прохладная воздушная масса. Ночью по востоку, днем преимущественно по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, днем будет от 9 до 15 градусов выше нуля.

В субботу, 5 октября, погодные условия будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром - местами слабый туман. Ночью будет плюс 1-7 градусов, местами ожидаются слабые заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем температура составит от 5 градусов тепла по северу до плюс 13 градусов по югу страны.

В воскресенье, 6 октября, на территорию Беларуси продолжат поступать холодные неустойчивые воздушные массы. В отдельных районах ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от нуля до минус 4, лишь местами минимальная температура воздуха составит от 1 до 5 градусов тепла. Днем ожидается 2-9 градусов выше нуля.

В понедельник и вторник, 7 и 8 октября, сохранится холодная погода, местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), ночью в отдельных районах - слабый гололед. Ночью и утром на большей части территории страны ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов, местами температура будет плюс 1-4 градуса. Днем прогнозируется 2-9 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь