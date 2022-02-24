24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Серия активных североатлантических циклонов, приносивших сильные ветры на территорию нашей страны, подошла к концу. В ближайшие дни атмосферное давление будет расти, а это значит, что даже те фронтальные разделы, которые будут проходить через территорию Беларуси в пятницу и субботу, большого количества осадков не принесут. Вместе с тем в конце февраля - начале марта при менее плотной облачности в ночные часы воздух по республике будет охлаждаться до минус 1-9, а при длительных прояснениях не исключено понижение ночных минимумов и до 10-14 градусов мороза. В дневные часы при этом температурный фон будет колебаться от слабоотрицательных значений до плюс 5-6", - рассказали синоптики.

В пятницу, 25 февраля, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2. Днем будет 2-8 градусов тепла.

В субботу, 26 февраля, ночью по восточной половине республики, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1. Днем будет 1-8 градусов тепла.

В воскресенье, 27 февраля, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами прогнозируется гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит минус 1-8, при прояснениях по северу до минус 10 градусов. Днем будет от минус 1 до 6 градусов тепла.

В понедельник, 28 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку республики возможен небольшой снег. Ночью и утром местами на дорогах прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-8, при прояснениях до минус 11 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

Во вторник, 1 марта, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, при прояснениях до минус 10-14. Днем будет от минус 1 до плюс 6.

В среду, 2 марта, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7, при прояснениях до 12 градусов мороза. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.-0-

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