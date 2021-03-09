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09 марта 2021, 11:42

В Беларуси к выходным станет теплее

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Погода напомнила, что март в Беларуси по климатическим понятиям относится к зимнему месяцу. Прошедшей ночью температура воздуха в основном была 4-11 градусов мороза, местами по Витебской и северо-востоку Могилевской областей воздух охлаждался до минус 12-16. За выходные во многих регионах снова установился снежный покров. По последним данным, преобладающая высота снега находится в пределах от 1 до 9 см", - рассказали в Белгидромете.

В среду, 10 марта, на большей части страны обойдется без осадков, лишь по северу под влиянием малоподвижного фронтального раздела пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях - минус 13-16. Днем будет от минус 4 по северу до плюс 4 по юго-западу Беларуси.

В четверг, 11 марта, погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, при прояснениях - минус 12-17. Днем будет от минус 5 по северо-востоку до плюс 5 по юго-западу страны.

В пятницу, 12 марта, погода изменится. Атмосферное давление начнет падать, и с Западной Европы на Беларусь сместятся теплые фронтальные разделы. Морозы заметно ослабеют, а днем во многих районах установится оттепельная погода. Увеличится и уплотнится облачность. Повсеместно пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 9-12, в юго-западных районах - от нуля до плюс 1. Днем будет от минус 2 до плюс 5 градусов, по юго-западу - до плюс 7.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные под влиянием теплых влажных океанических воздушных масс ожидается преобладание оттепельной погоды. На большей части Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном дождь.-0-

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