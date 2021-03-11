11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным станет теплее, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Холодный обширный антициклон над европейской территорией России несколько дней сдерживал перемещение на восток атлантических циклонов, и в Беларуси наблюдался зимний характер погоды со среднесуточными температурами на 1-5 градусов холоднее обычного. В ближайшие сутки ситуация изменится. В Северной Атлантике закрутился циклонический вихрь, названный немецкими метеорологами Клаус. Циклон продолжает набирать силу и пробивается на восток. Он несет резкие изменения в погоде во многих государствах Европы, в том числе и в нашей стране", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 12 марта, погоду в Беларуси будут определять активные фронтальные разделы от этого циклона. Атмосферное давление начнет интенсивно падать. Увеличится и уплотнится облачность. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами прогнозируются сильный снег, метель, возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет южный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку - минус 7-9. Днем - от минус 2 по востоку до плюс 8 градусов по юго-западу страны.

В субботу и воскресенье, 13-14 марта, республика будет во власти теплых воздушных масс атлантического происхождения и фронтальных разделов. Установится оттепель. На большей части Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 4 градусов. Днем будет плюс 3-10, в южных районах местами до 12 градусов тепла.

В начале следующей недели погода не изменится. Сохранится повышенный температурный режим, и во многих регионах пройдут осадки, в основном в виде дождя, снежный покров продолжит разрушаться.-0-

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