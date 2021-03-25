В Беларуси к выходным станет теплее

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Уже третьи сутки хозяином погоды в нашей стране является область повышенного атмосферного давления. В условиях малооблачной погоды яркое солнце все больше прогревает приземный воздух. Во многих регионах начинается метеорологическая весна (когда среднесуточные температуры устойчиво положительные)", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 26 марта, погодообразующим фактором останется область повышенного атмосферного давления, но появятся облака, существенные осадки не ожидаются. В ночные и утренние часы местами могут сгущаться непродолжительные туманы, на отдельных участках дорог будет скользко. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по юго-востоку страны - до минус 5. Днем будет плюс 6-11, по западной половине воздух прогреется до 13 градусов тепла.

В субботу, 27 марта, территория страны продолжит находиться в области повышенного атмосферного давления, но воздушная масса, поступающая с Западной Европы, будет еще более теплой. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в низинах и вблизи водоемов ожидаются слабые туманы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до 5 градусов тепла. Днем будет плюс 8-15.

В воскресенье, 28 марта, ситуация в атмосфере изменится, погоду в Беларуси начнут определять фронтальные разделы от скандинавского циклона. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы кое-где могут возникать слабые туманы. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5. Днем будет 4-11 градусов тепла.

В понедельник, 29 марта, погоду будет формировать неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Местами по стране пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов. Днем будет плюс 5-12.

Во вторник и среду, 30-31 марта, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов и влажных неустойчивых теплых воздушных масс атлантического происхождения. Во многих регионах страны пройдут дожди, а температура воздуха ожидается ночью от 3 до 10 градусов тепла, в разгар дня - плюс 7-14, по юго-западу страны - плюс 15-17.-0-

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