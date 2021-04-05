В Беларуси к выходным станет теплее

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели станет теплее, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Установившаяся в прошедшие выходные прохладная погода сохранится и сегодня днем. Кроме не очень высоких температур во второй половине дня усилится юго-западный ветер, который приведет к ухудшению комфортности погоды. Во многих регионах будет преобладать небольшая облачность и обойдется без осадков, лишь ближе к вечеру по северо-западу страны небо постепенно нахмурится, и здесь пройдут небольшие дожди", - отметили синоптики.

Во вторник, 6 апреля, погоду в Беларуси продолжит определять прохладная воздушная масса. Ночью на большей части территории страны, днем по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта, который принесет кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4-9 градусов.

В среду, 7 апреля, погоду будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с северных широт, в юго-восточных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Облаков еще будет много. Местами по стране, а по Гомельской области на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром по юго-востоку в отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер будет переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет минус 5 - плюс 2 градуса, днем - 4-9 градусов тепла.

В четверг, 8 апреля, сохранится влияние прохладной неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер будет северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса. В дневные часы ожидается 4-9 градусов тепла.

В пятницу, 9 апреля, атмосферное давление подрастет, уменьшится количество облаков и в основном обойдется без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 4 - плюс 1 градус, днем - плюс 6-11.

"В предстоящие выходные в многокилометровой толще атмосферы установятся юго-западные ветры, которые начнут поставлять в нашу страны умеренно теплый воздух, и во многих регионах Беларуси потеплеет. Температура воздуха ночью будет в основном 1-6 градусов тепла, местами в субботу при длительных прояснениях - ноль - минус 2. Днем будет плюс 8-14 градусов, по югу воздух может прогреваться до плюс 15-17, лишь в воскресенье по северо-западу Беларуси, где ожидаются плотные облака, будет прохладно", - рассказали в Белгидромете.-0-.

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