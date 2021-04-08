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08 апреля 2021, 11:43

В Беларуси к выходным станет теплее

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным станет теплее, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Установившаяся прохладная погода на 2-4 градуса ниже климатической нормы, осадки выпадают в основном в виде мокрого снега и ненадолго устанавливается снежный покров. Такие погодные условия не редкость для этих апрельских дней. Сегодня ситуация не изменится. При облачной с прояснениями погоде на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега, с отложением на деревьях и кустах мокрого снега. Температурный фон в разгар дня также окажется на пару градусов ниже положенных по климату значений - всего 3-8 градусов тепла", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 9 апреля, погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью еще скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только ночью местами пройдет кратковременный снег. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет скользко. Ветер западный, юго-западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет 7-12 градусов тепла.

В выходные ситуация в атмосфере изменится. Воздушная масса начнет поступать с юго-запада Европы и потеплеет. Днем 10 апреля и ночью 11 апреля в северо-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела.

В субботу, 10 апреля, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северо-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4. Днем будет 9-16 градусов тепла.

В воскресенье, 11 апреля, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-западу республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 1-6. Днем будет 14-20 градусов тепла.

В первой половине следующей недели сохранится теплая погода. В понедельник, 12 апреля, область повышенного атмосферного давления защитит Беларусь от осадков. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов. Днем будет 13-20 градусов тепла.

Во вторник, 13 апреля, республика окажется в теплой неустойчивой воздушной массе, распространяющейся с юга Европы. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 2-9 градусов. Днем будет плюс 11-18, по югу до 20 градусов тепла.

В среду, 14 апреля, погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с юго-запада Европы. Увеличится и уплотнится облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, по востоку возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по северо-западу до плюс 10 градусов по юго-востоку. Днем будет плюс 7-14, по юго-востоку 15-20 градусов тепла.-0-

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