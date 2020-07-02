В Беларуси каждый может самореализоваться - мнение

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для образования, работы и самореализации в различных сферах, в том числе спорте. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал мастер спорта международного класса, многократный победитель чемпионатов мира и Европы по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, электросварщик ОАО "Гроднопромстрой" Евгений Назаревич.

По его мнению, порой через современные коммуникационные технологии на свет появляется информация, далекая от реальности. "Она обещает молодым людям легкий заработок, сладкую и беззаботную жизнь, для достижения которой не надо прилагать никаких усилий. Опираясь на свой опыт, хочу сказать, что для достижения значимых результатов и в спорте, и в работе необходимы колоссальные усилия. Ничего в жизни не дается просто так", - отметил Евгений Назаревич.

Он обратил внимание, что многие в поисках лучшей жизни уезжают за рубеж, но потом возвращаются назад. "Там мы чужие. Там нет такой системы социальной защиты, как у нас. У нас же в стране созданы все условия для того, чтобы получить образование, работать, заниматься как спортом высших достижений, так и физкультурой", - отметил Евгений Назаревич.

Собеседник подчеркнул, что в стране вводятся в эксплуатацию современные спортсооружения, реконструируются построенные ранее. Модернизируются и промышленные предприятия, где устанавливается современное оборудование, появляются производства с уникальными технологиями. Сохраняется историко-культурное наследие, развивается туристическая инфраструктура. "Все это было бы невозможно, если бы политика государства не была направлена на созидательное развитие", - отметил он.

Каждый гражданин может выступить с предложениями по развитию страны, но сделать это нужно только цивилизованным, мирным путем, подчеркнул Евгений Назаревич.-0-