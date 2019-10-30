В Беларуси каждый пятилетний ребенок задействован в подготовке к школе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый ребенок пятилетнего возраста задействован в подготовке к школе, сообщил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства "О выполнении поручений главы государства в системе образования", передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году предусматривалось строительство десяти детских садов на 1 880 мест. На начало октября открыто уже семь. Кроме того, в Бресте созданы 150 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста в одном из учреждений общего среднего образования, - рассказал Игорь Карпенко. - В Беларуси каждый ребенок пятилетнего возраста охвачен подготовкой к обучению в учреждениях общего среднего образования".

По оценке министра, в целом по стране мест в детских садах хватает. Задача в другом - в обеспечении шаговой доступности, особенно в новых микрорайонах. "Мы используем различные варианты ее решения. Только в этом году предусмотрено размещение четырех детских садов на 87 мест на первых этажах жилых зданий при строительстве в микрорайонах-новостройках, создание 65 групп кратковременного пребывания на 780 мест, открытие двух учреждений дошкольного образования во встроенно-пристроенных или пристроенных к жилым домам помещениям (семейных детских садов) на 24 места, а также открытие двух детских садов частной формы собственности", - перечислил руководитель Минобразования.

Проблема с детскими садами возникает из-за того, что часто при вводе жилья инфраструктура не предусматривается или создается со значительным опозданием, констатировал Игорь Карпенко. Особого внимания требует и вопрос безопасности пребывания детей в детских садах. "Время от времени у наших воспитателей дети через незакрытые двери, калитки в заборах убегают из детского сада. Это грубейшее нарушение функциональных обязанностей всего персонала учреждения дошкольного образования, которое может привести к гибели воспитанников. Все дети должны быть под постоянным присмотром", - подчеркнул министр.-0-