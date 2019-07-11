В Беларуси количество зависимых от алкоголя ежегодно снижается

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно на 2-3% уменьшается количество зависимых от алкоголя и тех, кто состоит на профилактическом учете. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на диспансерном учете состоит примерно 158 тыс. человек. Это лица, у которых есть диагноз "синдром зависимости от алкоголя", и около 95 тыс. человек под профилактическим наблюдением", - проинформировал Алексей Кралько.

По его словам, ситуация с уровнем потребления алкоголя стабильная. "В последние годы это около 8,1 л на душу населения. С 2018 года мы перешли на международную методику расчета уровня потребления алкоголя. Если до этого считали на все население абсолютно, то сейчас статистика учитывает употребление алкоголя гражданами в возрасте 15 лет и старше", - рассказал медик. "Несколько лет назад Беларусь была одним из лидеров в рейтинге потребления алкоголя по отчету ВОЗ. Но уже давно мы от этих позиций ушли. В последнем отчете Беларусь на 27-м месте", - добавил заведующий центром.

При этом в Беларуси сформировалась "северная" модель употребления - когда в основном популярен крепкий алкоголь. По оценкам же специалистов, относительно безопасным считается уровень 15% потребления крепкого алкоголя. "Все страны стремятся уменьшить долю крепкого алкоголя. Некоторым это удалось, к примеру, скандинавским. Но следует понимать, что быстро это не произойдет. Тем не менее, мы должны к этому стремиться", - сказал Алексей Кралько.

Говоря о борьбе с алкоголизмом, он отметил, что нет единственного метода. С каждым человеком необходимо работать индивидуально. "В этом плане мы тоже работаем, развиваем все направления - экстренную помощь, детоксикацию, реабилитацию. В последние годы особое внимание уделяется именно реабилитации. Мы пытаемся развивать сеть государственных реабилитационных отделений с рабочими программами. Но все равно не можем обойтись без поддержки общественных организаций. Потому что это очень важный компонент - во время реабилитации роль медработников нужна только на первых этапах, далее важна социальная поддержка", - констатировал Алексей Кралько.

Он также ответил на вопросы по поводу эффективности кодирования от алкоголизма и работы ЛТП. "Кодирование - один из методов психотерапии, он работает и для определенного контингента эффективен. Мы видим результаты и ничего против не имеем", - отметил медик.

По вопросам функционирования лечебно-трудовых профилакториев Минздрав усилил взаимодействие с Департаментом исполнения наказаний МВД, в структуре которого находятся ЛТП. Медиков волновало включение реабилитационного компонента. Поэтому два года назад на базе РНПЦ психического здоровья начал реализовываться научный проект, который предусматривал разработку комплексной методики реабилитации находящихся в ЛТП. В конце 2018-го проект завершился. Но еще к середине того года медики вместе с ДИН решили провести пилотный практический проект - взяли два ЛТП и интенсивно начали использовать комплекс реабилитационных мероприятий.

"Эта работа показала свою интенсивность. Теперь подобные группы формируются в остальных ЛТП. Более того, ДИН озвучил идеи на самом высоком уровне. Есть поручение правительства и Президента - рассмотреть вопросы условий и порядка содержания в ЛТП. Планируется ЛТП сделать дифференцированными. Лиц, которые впервые поступают, помещать в одни профилактории, а тех, кто не первый раз, - в иные. Это в стадии проработки", - рассказал Алексей Кралько.

Координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович в свою очередь напомнил о том, что организация в своих рекомендациях призывает не превышать уровень употребления алкоголя. Важной темой также являются случайные отравления алкоголем. "В прошлом году, по данным Белстата, произошло 1476 смертей от случайного отравления алкоголем. Научное объяснение очень простое. В отчете ВОЗ последнего года говорится, что алкоголь полностью соответствует по смертельной опасности передозировки тяжелым наркотикам - героину, кокаину, метамфетамину. Средняя смертельная доза алкоголя отличается от средней эффективной дозы только в десять раз", - сказал представитель ВОЗ.-0-