В Беларуси компании-производители будут рассказывать клиентам о безопасных для детей окнах

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 компаний, которые производят и устанавливают в Беларуси оконные и балконные конструкции, подписали сегодня в Минске меморандум о совместных действиях по предотвращению случаев детского травматизма из-за выпадения из окон, передает корреспондент БЕЛТА.

Меморандум подразумевает, что представители компаний будут объяснять клиентам, почему нужно устанавливать окна со встроенными системами безопасности. При необходимости они также будут рекомендовать модернизацию уже установленных окон, использование дополнительных систем безопасности. Список участников неокончательный, к нему смогут присоединиться другие фирмы. "Меморандум, который мы подписали, - часть комплексной работы, которая проводится в стране по охране материнства и детства", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько в свою очередь рассказал, что подписавшие меморандум фирмы берут на себя обязательство вводить дополнительные элементы в комплектацию окон, чтобы еще больше повысить их надежность и безопасность. "Жизни детей - это самое ценное, что у нас есть. И важно не только помнить об этом, но и делать конкретные шаги, чтобы защитить их и сохранить им здоровье", - подчеркнул он.

Специалисты рекомендуют устанавливать на окна блокираторы и съемные ручки. Следует тщательно подбирать аксессуары на окна, без свисающих шнуров и цепочек. Кроме того, не стоит размещать возле окон мебель. Важно не разрешать маленьким детям стоять у открытых окон даже в присутствии взрослых. С помощью упавшей игрушки можно показать ребенку, как это больно.

Подписание меморандума предусмотрено проектом по профилактике неинфекционных заболеваний, продвижению здорового образа жизни и поддержке модернизации системы здравоохранения (БЕЛМЕД). Его реализуют ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА при финансовой поддержке ЕС и в партнерстве с Минздравом.-0-