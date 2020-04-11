В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медика

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом 301 работника системы здравоохранения, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Караника, на сегодняшний день лабораторно подтверждено инфицирование 301 работника системы здравоохранения. Больше всего их в Минске, Витебской и Минской областях. В остальных регионах речь идет о единичных случаях, проинформировал министр.

Абсолютное большинство инфицированных медиков в удовлетворительном состоянии. У многих заболевание протекает бессимптомно, у некоторых есть признаки воспалительных процессов легких и они получают адекватное лечение. По данным на утро 11 апреля, никому не понадобилась искусственная вентиляция легких.

Владимир Караник подчеркнул, что Минздрав анализирует каждый такой случай. "Была выявлена такая тенденция, что наименьшее число случаев возникало в тех учреждениях, которые были перепрофилированы и подготовлены для оказания медицинской помощи инфицированным пациентам. "Естественно, персонал был лучше обучен и более строго соблюдал меры безопасности", - пояснил министр.

"Выводы сделаны. Проводится дополнительное обучение персонала правилам использования средств индивидуальной защиты", - сказал Владимир Караник.

Минздрав отмечает, что медики более строго соблюдают все рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты. Одновременно объемы их выпуска наращивает промышленность, подготовлены дополнительные каналы снабжения. "Поставки начаты на этой неделе и будут продолжены на следующей. Будет создан запас, который обеспечит 2-3-месячную работу с пиковыми нагрузками", - анонсировал министр.-0-