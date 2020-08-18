В Беларуси либерализируют требования при лицензировании деятельности в сфере судебных экспертиз

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси либерализируют требования при лицензировании деятельности по проведению судебных экспертиз. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Президент 13 августа подписал указ №306, его нормы направлены на реализацию принятого в 2019 году закона "О судебно-экспертной деятельности" и либерализацию лицензионных требований и условий при лицензировании деятельности по проведению судебных экспертиз. Изменения инициированы ГКСЭ.

"Согласно указу №306 для получения юридическим лицом лицензии в его штате вместо двух судебных экспертов по каждому виду (подвиду) судебной экспертизы допускается наличие одного. Для индивидуальных предпринимателей сокращен с 3 до 2 лет требуемый стаж экспертной работы в судебно-экспертной организации, прежде чем он сможет получить лицензию. Сокращен также перечень грубых нарушений законодательства о лицензировании в этой сфере", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как обратили внимание в пресс-службе, впервые урегулирован вопрос проведения судебных экспертиз в случае приостановления или прекращения действия лицензии в целом, по одному или нескольким видам (подвидам) судебных экспертиз, ее аннулирования. "В этих случаях неисполненные судебные экспертизы подлежат возврату органу (лицу), назначившему судебную экспертизу", - пояснили в ГКСЭ.

Нововведением указа №306 стала обязательность указания в лицензиях сведений о местах осуществления деятельности по проведению экспертиз. "Это потребует внесения изменений в лицензии в срок до 1 мая 2021 года. Утвержденный Государственным комитетом судебных экспертиз график будет доведен до сведения лицензиатов заблаговременно", - отметили в пресс-службе комитета.

Указ №306 вступит в силу с 1 января 2021 года.-0-