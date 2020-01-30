В Беларуси мамы занимаются с малышами в три раза чаще, а 68% родителей помогают детям с уроками

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги многоиндикаторного кластерного обследования для оценки положения детей и женщин в Беларуси представлены сегодня в Минске. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева отметила улучшение почти по всем показателям, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году Белстат проводил шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС 6). Эта работа была организована по проекту международной технической помощи при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского союза, Всемирного банка, правительства России и Управления ООН по наркотикам и преступности.

МИКС является глобальной инициативой ЮНИСЕФ. Как отметила Инна Медведева, это одна из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. Беларусь также участвовала в третьем и четвертом раундах в 2005 и 2012 годах соответственно. Для нашей страны это исследование является единственным источником информации по таким показателям, как детский труд, воспитание детей, их развитие в раннем возрасте. Изучаются бытовые условия, отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, сексуальное поведение молодых людей, удовлетворенность жизнью.

"Это отличный шанс увидеть картину жизни женщин и детей в Беларуси и сравнить ее с другими странами. Результатом проведения шестого раунда стал расчет более 140 показателей, актуальных для нашей страны, которые мы не можем найти ни в статистической отчетности, ни в административных данных органов госуправления", - подчеркнула Инна Медведева.

На десятки вопросов ответили более 8,7 тыс. белорусских семей, среди которых особый акцент был сделан на те, где есть дети до 5 лет (около 3,4 тыс.). Результаты ценны тем, что позволяют охарактеризовать положение детей и женщин за последние годы с момента проведения предыдущих раундов МИКС. Кроме того, обследование позволило получить объективную информацию и отследить прогресс в достижении Целей устойчивого развития (данные по 21 показателю ЦУР).

В обследование были включены специальные блоки, которые дополнят важную статистическую информацию в разных сферах: образование, социальная защита, здравоохранение. Например, включен блок для оценки уровня потребления алкоголя в Беларуси. Алкоголь потребляют менее половины женщин и две трети мужчин. Причем число тех, кто делает это постоянно, сокращается. "Для нас было важным показать и подтвердить данные, которые касаются незарегистрированного алкоголя. Мы получили очень ценную информацию, которая позволит качественно оценить этот показатель в 2019 году и представить в ВОЗ", - отметила Инна Медведева. Статистика образования дополнена информацией об участии родителей в воспитании и образовании детей. Например, мамы занимаются с детьми дошкольной подготовкой (как минимум четыре вида развивающих занятий) в три раза чаще, чем папы. Школьникам помогают с домашними заданиями 68% родителей. Несмотря на негативное отношение мам и пап к насилию в целом, 57% детей подвергаются насильственным методам воспитания (в той или иной форме).

Полный отчет об итогах обследования презентовала начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Национального статистического комитета Инна Коношонок. Подробную информацию также можно найти на сайте Белстата. Любопытных фактов много. Например, чувство безопасности, когда одни идут по улице в своем районе, испытывают 65% и 95% мужчин. Основная часть респондентов (более 96%) отрицательно относятся к домашнему насилию. При этом многие указали, что женщина заслуживает наказания, если она не заботится о детях. Дискриминацию или притеснение в прошлом году испытывали около 4% мужчин и 4,8% женщин. Относительно счастливыми себя ощущают 95% женщин и 92% мужчин.

"Порадовало, что жители страны ощущает себя счастливыми и видят перспективы своего будущего, причем это абсолютное большинство белорусов. Приятно, что, изучение вопросов насилия в семье показало: не более 4% мужчин и женщин говорят и думают, что это возможно и правильно. Это значит, наше общество зрелое, толерантное, понимает, как должны строиться отношения в семье. Мы получили много информации о раннем развитии детей и репродуктивным установкам женщин, по здравоохранению и обследованию женщин в дородовой и послеродовой период, их сопровождению. Получили интересную информацию о том, как семьи воспитывают детей, увидели, что отцы должны принимать более активное участие. Оказалось, что очень высокий процент детей, которые получают дошкольное развитие, - сказала Инна Медведева. - Я не могу назвать ни одного показателя, который бы ухудшился. Но есть совершенно новые показатели среди полученных - в здравоохранении, по насилию в семье. На них в дальнейшем надо обратить внимание соответствующим министерствам для выработки управленческих решений, разработки программ на последующую пятилетку".

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар добавил, что Детский Фонд ООН много внимания уделяет положению детей и молодежи в стране, а проведенное исследование уникально и дает широкий перечень полезной информации, которая интересна как организациям ООН, так и самому населению Беларуси. "Это очень своевременное исследование, когда страна уже прорабатывает национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года. МИКС 6 будет играть важную роль в оценке достижений ЦУР. Были задействованы как региональные, так и международные эксперты, при этой работе укрепилось партнерство международных организаций и доноров. Кое-какие итоги мы учтем при планировании новых страновых программ ЮНИСЕФ", - сказал он.-0-

Итоги обследования МИКС дополнят портал о детях уникальной информацией - Белстат "Это отдельный портал на сайте Белстата, на котором собраны разносторонние данные о детях - более 200 показателей. В прошлом году мы его разработали и запустили", - сказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.