В Беларуси могут открыть представительство китайской провинции Шэньси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает китайской провинции Шэньси открыть в стране свое представительство. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики по итогам встречи замминистра Елены Перминовой с вице-губернатором провинции Чжао Ганом.

"Стороны обсудили перспективы учреждения на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" субпарка провинции Шэньси, а также совместной работы по привлечению новых резидентов. В рамках углубления межрегионального сотрудничества, налаживания экономических, культурных, туристических связей китайской стороне предложено рассмотреть возможность открытия представительства провинции в Беларуси", - отметили в Минэкономики.

Также во время встречи были подтверждены достигнутые ранее договоренности по участию цирковой труппы провинции Шэньси в XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Накануне делегация китайской провинции, в состав которой вошли в том числе представители 16 крупнейших компаний, приняла участие в форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей".

Провинция Шэньси расположена практически в центре Китая. Через нее проходит маршрут экономического пояса Шелкового пути, соединяющий Азию с Европой.-0-