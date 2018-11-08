В Беларуси могут отменить тариф на покупку железнодорожных билетов через интернет

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тариф на покупку железнодорожных билетов через интернет предлагается отменить в Беларуси. Проект постановления Совета Министров, предусматривающий данное изменение, вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту документа, из перечня услуг транспортных железнодорожных терминалов, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, предлагается исключить услуги по заказу и оформлению билетов через интернет по банковским платежным карточкам.

В Белорусской железной дороге пояснили: "В настоящее время тариф за оформление проездных документов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий составляет Br0,11, за заказ и оформление проездного документа через интернет на проезд в этих же поездах - Br0,24. При отмене тарифа общая стоимость проезда при покупке билета через интернет будет меньше, чем при оформлении в кассе". Таким образом нововведение будет стимулировать электронные продажи железнодорожных билетов.

Положения проекта постановления, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, не окажут негативного влияния на рост цен и инфляционные ожидания. В то же время предлагаемые изменения позволят обеспечить более эффективное регулирование отношений между терминалами и автомобильными перевозчиками путем установления равных подходов к ценообразованию на оказываемые услуги.-0-