В Беларуси могут пересмотреть условия получения компенсации за прием на работу бывших осужденных

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси могут пересмотреть условия получения нанимателем компенсации за прием на работу освобожденных из мест лишения свободы. Проект соответствующего документа уже прошел все необходимые согласования, сообщила сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант управления политики занятости Минтруда Жанна Щемелева.

Представительница Минтруда рассказала, что за полгода в соответствующие службы для трудоустройства обратились 2133 человека, вернувшиеся из мест лишения свободы. Из них 403 были освобождены по амнистии. Трудоустроены свыше 1,1 тыс. человек. В первую очередь обратившимся предлагают обучиться той или иной профессии, ведь зачастую у них нет специальности. В этом году на обучение было направлено 39 человек, в числе которых 8 освобожденных по амнистии.

При невозможности трудоустроиться, если есть какие-то трудности в регионе, человека направляют на забронированное рабочее место. Таким образом в этом году трудоустроены почти 60% человек, которые зарегистрировались безработными.

Жанна Щемелева отметила, что законодательство предусматривает стимулирование нанимателей, которые принимают на работу человека, вернувшегося из мест лишения свободы. Им в течение года выплачивается минимальная зарплата из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения. При этом нанимателю при приеме на работу надо выполнить перечень определенных условий. В частности, человек должен быть устроен через службу занятости.

"Мы сейчас совершенствуем законодательство. Проект постановления уже прошел согласование со всеми заинтересованными. И мы будем смягчать условия, при которых наниматели будут принимать таких людей", - сказала Жанна Щемелева. Документ может быть принят в ближайшее время.

Представительница Минтруда сказала, что часто бывшие осужденные пользуются возможностью поучаствовать в оплачиваемых общественных работах. Это, к примеру, уборка урожая. С начала года этой возможностью воспользовались 250 человек.

Специалисты постоянно ездят в места лишения свободы, проводят беседы, рассказывают, что происходит на рынке труда. Минтруда также проводит ежемесячный мониторинг ситуации с трудоустройством вернувшихся из мест лишения свободы. "Мониторинг показывает, что самая большая проблема - достаточно низкая мотивация таких граждан к трудоустройству", - отметила Жанна Щемелева. Нередко, по ее словам, люди регистрируются в центрах занятости, чтобы получить адресную социальную помощь, а после не приходят искать работу.

Вернувшиеся из мест лишения свободы могут рассчитывать не только на помощь в трудоустройстве, но и на другие услуги. "Данной категории граждан преимущественно предоставляются услуги консультационного характера, услуги психолога и содействие в каких-либо бытовых вопросах. Это касается получения каких-то выплат, восстановления документов, содействия в поиске жилья, регистрации и так далее", - отметила замначальника управления организации социального обслуживания Минтруда Наталья Каравая.

С 2013 года к оказанию социальных услуг привлекаются негосударственные некоммерческие организации. "С прошлого года в Гомельской области реализуется госсоцзаказ по оказанию услуг организацией "Матери против наркотиков". В этом году она продолжила работу с этой категорией граждан. И опять же в Гомельской области в госсоцзаказ включилась организация "Лига добра", - рассказала Наталья Каравая.

Старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома Юлия Раудкатс в свою очередь отметила, что в столице идет активная работа по возвращению в общество вернувшихся из мест лишения свободы. "К участию в ресоциализации бывших осужденных привлекаем негосударственные общественные объединения. Проводим групповые мероприятия с отбывшими наказание в РУВД. Приглашаем представителей всех заинтересованных ведомств", - сказала Юлия Раудкатс. Она отметила, что зачастую люди при освобождении уже обладают значительным багажом знаний, куда обратиться после выхода на свободу.-0-

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