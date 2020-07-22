В Беларуси могут пересмотреть условия получения компенсации за прием на работу бывших осужденных

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 июля 2020
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:12 Карпенко: важно, чтобы система образования работала на качественный результат Регионы
18:11 Два новых резидента СЭЗ "Минск" будут развивать производство арматуры и несъемной опалубки Регионы
18:05 МАРТ приостановил работу двух торговых объектов ООО "Фикс Прайс" в Витебске Экономика
17:58 Заболевшего коронавирусом преподавателя Военной академии спасли после 66 дней на ИВЛ Общество
17:57 Именная молодежная скамейка появилась в Городском саду Бреста Регионы
17:54 Литва продлила срок ограничений при пересечении границы Общество
17:50 Макей и замгоссекретаря США обсудили актуальные темы двусторонних отношений Политика
17:49 В Беларуси могут пересмотреть условия получения компенсации за прием на работу бывших осужденных Общество
17:46 Университет в Китае создал длиннейший в мире 3D-мост В мире
17:40 В КС рассказали о перспективах введения в Беларуси индивидуальной конституционной жалобы Общество
17:27 "Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа Общество
17:21 Белорусы могут гордиться достижениями своей страны - Ананич Общество
17:09 Предприятие по переработке рыбы создано на базе бывшего винзавода в Глубокском районе Экономика
17:05 Санэпидслужба рассказала о мерах по защите внутреннего рынка от небезопасной продукции Экономика
17:05 Екатерина Олейник о пути в мир большого балета, насыщенной творческой жизни и вдохновении Культура
16:53 В Брестской области стали реже выявлять фальшивые банкноты Регионы
16:51 Более 1,6 тыс. человек в Беларуси уже вышли на свободу по амнистии Общество
16:49 Дирекция цифровых инициатив создана в ЕАБР Экономика
16:41 ЧЕ по самбо в Екатеринбурге перенесен на ноябрь Спорт
16:38 Семьи молодых специалистов в Наровлянском районе получили ключи от новых домов Регионы
16:30 Более половины нарушений в торговле пищевой продукцией касается маркировки - Госстандарт Общество
16:14 Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура Общество
16:14 Самый результативный волейболист регулярной стадии минувшего чемпионата перешел в "Строитель" Спорт
16:08 ФСБ РФ предотвратила теракт в Нальчике В мире
16:02 "Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению Общество
15:58 БелАЭС оснащена необходимыми системами безопасности - директор научно-технического центра Экономика
15:55 Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС Политика
15:55 КС: конституционная законность - необходимое условие для всех общественно-политических сил на выборах Общество
15:39 Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии Общество
15:28 Белорусские волейбольные клубы начнут внутренний сезон в сентябре Спорт
Все новости
Все новости
Общество
22 июля 2020, 17:49

В Беларуси могут пересмотреть условия получения компенсации за прием на работу бывших осужденных

Жанна Щемелева
Жанна Щемелева

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси могут пересмотреть условия получения нанимателем компенсации за прием на работу освобожденных из мест лишения свободы. Проект соответствующего документа уже прошел все необходимые согласования, сообщила сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант управления политики занятости Минтруда Жанна Щемелева.

Представительница Минтруда рассказала, что за полгода в соответствующие службы для трудоустройства обратились 2133 человека, вернувшиеся из мест лишения свободы. Из них 403 были освобождены по амнистии. Трудоустроены свыше 1,1 тыс. человек. В первую очередь обратившимся предлагают обучиться той или иной профессии, ведь зачастую у них нет специальности. В этом году на обучение было направлено 39 человек, в числе которых 8 освобожденных по амнистии.

При невозможности трудоустроиться, если есть какие-то трудности в регионе, человека направляют на забронированное рабочее место. Таким образом в этом году трудоустроены почти 60% человек, которые зарегистрировались безработными.

Жанна Щемелева отметила, что законодательство предусматривает стимулирование нанимателей, которые принимают на работу человека, вернувшегося из мест лишения свободы. Им в течение года выплачивается минимальная зарплата из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения. При этом нанимателю при приеме на работу надо выполнить перечень определенных условий. В частности, человек должен быть устроен через службу занятости.

"Мы сейчас совершенствуем законодательство. Проект постановления уже прошел согласование со всеми заинтересованными. И мы будем смягчать условия, при которых наниматели будут принимать таких людей", - сказала Жанна Щемелева. Документ может быть принят в ближайшее время.

Представительница Минтруда сказала, что часто бывшие осужденные пользуются возможностью поучаствовать в оплачиваемых общественных работах. Это, к примеру, уборка урожая. С начала года этой возможностью воспользовались 250 человек.

Специалисты постоянно ездят в места лишения свободы, проводят беседы, рассказывают, что происходит на рынке труда. Минтруда также проводит ежемесячный мониторинг ситуации с трудоустройством вернувшихся из мест лишения свободы. "Мониторинг показывает, что самая большая проблема - достаточно низкая мотивация таких граждан к трудоустройству", - отметила Жанна Щемелева. Нередко, по ее словам, люди регистрируются в центрах занятости, чтобы получить адресную социальную помощь, а после не приходят искать работу.

Вернувшиеся из мест лишения свободы могут рассчитывать не только на помощь в трудоустройстве, но и на другие услуги. "Данной категории граждан преимущественно предоставляются услуги консультационного характера, услуги психолога и содействие в каких-либо бытовых вопросах. Это касается получения каких-то выплат, восстановления документов, содействия в поиске жилья, регистрации и так далее", - отметила замначальника управления организации социального обслуживания Минтруда Наталья Каравая.

С 2013 года к оказанию социальных услуг привлекаются негосударственные некоммерческие организации. "С прошлого года в Гомельской области реализуется госсоцзаказ по оказанию услуг организацией "Матери против наркотиков". В этом году она продолжила работу с этой категорией граждан. И опять же в Гомельской области в госсоцзаказ включилась организация "Лига добра", - рассказала Наталья Каравая.

Старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома Юлия Раудкатс в свою очередь отметила, что в столице идет активная работа по возвращению в общество вернувшихся из мест лишения свободы. "К участию в ресоциализации бывших осужденных привлекаем негосударственные общественные объединения. Проводим групповые мероприятия с отбывшими наказание в РУВД. Приглашаем представителей всех заинтересованных ведомств", - сказала Юлия Раудкатс. Она отметила, что зачастую люди при освобождении уже обладают значительным багажом знаний, куда обратиться после выхода на свободу.-0-

Все материалы круглого стола здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
трудоустройство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Владимир Бутенко (справа). Фото "Ваяр" Заболевшего коронавирусом преподавателя Военной академии спасли после 66 дней на ИВЛ
Фото из архива Литва продлила срок ограничений при пересечении границы
Петр Миклашевич В КС рассказали о перспективах введения в Беларуси индивидуальной конституционной жалобы
Фото из архива "Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа
Лилия Ананич. Фото из архива Белорусы могут гордиться достижениями своей страны - Ананич
Сергей Сергиевич Более 1,6 тыс. человек в Беларуси уже вышли на свободу по амнистии
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного открытия Лукашенко: сейчас очень опасный момент, нельзя потерять то, что мы создали
Караник: стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах
Минэнерго подтверждает планы по началу загрузки топлива на первом блоке БелАЭС в августе
В благодарность за труд! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС
В Беларуси приняты четыре новые строительные нормы
Макей и замгоссекретаря США обсудили актуальные темы двусторонних отношений
В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии
Белорусы могут гордиться достижениями своей страны - Ананич
Шевцов: во время пандемии белорусское государство доказало свою социальную ориентированность
Литва продлила срок ограничений при пересечении границы
Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура
Екатерина Олейник о пути в мир большого балета, насыщенной творческой жизни и вдохновении
Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет в БЕЛТА 23 июля
Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу
ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат
"Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.