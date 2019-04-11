В Беларуси могут сократить срок админпроцедур по выдаче международного сертификата техосмотра

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси могут сократить срок проведения административных процедур по выдаче международного сертификата техосмотра транспортных средств. Это предусмотрено проектом постановления Совета Министров, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Срок админпроцедур по выдаче международного сертификата технического осмотра транспортных средств и подтверждению соответствия транспортных средств техническим нормам ЕКМТ предлагается сократить с 3 дней до 1 дня.

Как пояснили в Министерстве транспорта и коммуникаций, цель проекта постановления - упростить деятельность автомобильных перевозчиков. Документ разработан для реализации протокола совместного совещания Минтранса и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП".

"Новый подход будет способствовать сокращению простоев транспортных средств международных автомобильных перевозчиков при проведении административных процедур", - считают в Минтрансе.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 26 апреля на электронный адрес stb@mintrans.gov.by.-0-