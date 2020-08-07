В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней - мнение

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник отдела идеологической и социальной работы РУП "Белтаможсервис" Александр Бурда.

"В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент отметил, что будущая пятилетка станет временем молодых. Глава государства еще раз подчеркнул, что сегодня для молодежи создаются абсолютно все условия, чтобы она реализовала свой потенциал в любой сфере, и мы видим это на практике. Молодежь действительно способна на многое. Она может сделать нашу страну еще более успешной и конкурентоспособной с помощью новых идей и проектов, потому что молодежь - золотой фонд любой нации. Органы законодательной и исполнительной власти не только слышат молодежь, но и прислушиваются к ней, - сказал Александр Бурда. - Ставка делается на молодых. Для нас это очень приятно, но в то же время налагает и большую ответственность. Конечно, мы - молодежь Беларуси - не должны подвести".

Молодой человек отметил, что уже принял участие в голосовании. "Все идет с детства, со школьной скамьи, когда родители и педагоги учили меня трем простым истинам - нужно любить свою страну, семью и малую родину. Безусловно, я как молодой человек, гражданин Беларуси не мог остаться в стороне от такого важного общественно-политического события. Я проголосовал досрочно и сделал свой выбор в пользу мирной, суверенной, независимой страны, в пользу развития. Уверен, что наша страна будет все время идти вперед. И, как отметил в Послании Президент, Беларусь у нас одна, любимая", - добавил Александр Бурда.-0-