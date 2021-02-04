В Беларуси молодому человеку поддержка гарантирована на всех этапах развития - Воронюк

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси молодому человеку поддержка гарантирована на всех этапах развития. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Молодежная политика в Беларуси развивается. Бесплатное и доступное образование, социальная поддержка студентов. Многие европейские коллеги по молодежной политике завидуют тому, что у белорусских выпускников есть такая возможность, как гарантированное первое рабочее место. Безусловно, если кто-то решает продолжить свою деятельность в науке, то ряд профильных ведомств стимулируют молодых ученых, аспирантов. И на грантовой основе можно получить не только финансовую поддержку, но и помощь в реализации своих идей проектов. Когда человек вступает во взрослую жизнь - это поддержка молодой семьи. В целом, на всем пути молодому человеку от создания молодой семьи, где появляется ребенок, до его выхода во взрослую жизнь оказывается поддержка", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, для молодых людей созданы все возможности, но они и сами должны проявлять инициативу. "Молодой парень или девушка, будь они из небольшого городка или деревни, если они талантливы и у них есть идеи, могут, например, вынести их на суд экспертов республиканского проекта "100 идей для Беларуси". Побеждай, будешь замечен, и перед тобой откроются все дороги. Только твой талант и желание все решают, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ. - Поддержка молодежи и молодых семей будет продолжена и в следующей пятилетке. На обсуждение Всебелорусского народного собрания будет вынесен вопрос возможности получения молодой семьей не только жилья, но и земли под строительство собственного дома. Это важное подспорье и залог демографической безопасности. Важно, что в Беларуси всегда поддерживали и будут поддерживаться многодетные семьи".

Дмитрий Воронюк напомнил, что участниками ВНС избраны 140 представителей БРСМ.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-