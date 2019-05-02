В Беларуси на 1 апреля проживают 6250 ветеранов Великой Отечественной войны

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 апреля проживают 6 250 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.
"На 1 апреля 2019 года в нашей республике проживали 6 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди, непосредственно принимавшие участие в войне. Из них 3 848 инвалидов и участников войны, включая двух Героев Советского Союза: это Василий Мичурин, которому в июле исполнится 103 года, и Иван Кустов, ему идет 96-й год", - сказал Александр Румак.
Приняты меры по материальной поддержке ветеранов.
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