В Беларуси на 1 февраля зарегистрировано на 19% меньше безработных, чем год назад

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 февраля в Беларуси на учете в качестве безработных состояло 8,1 тыс. человек, что на 19% меньше, чем на этот же период год назад (10 тыс. человек). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2021 года составил 0,2% и по сравнению с 1 февраля 2020 года не изменился. При этом в Витебской, Гродненской и Могилевской областях этот показатель чуть выше среднереспубликанского - 0,3%, Брестской, Гомельской - 0,2%, в Минске и Минской области - 0,1%.

Наниматели предлагают 71,6 тыс. свободных рабочих мест - на 13,3% меньше, чем на 1 февраля год назад (82,6 тыс.). При этом преобладает спрос на работников по рабочим профессиям (60,9% от общего числа вакансий; год назад - 62,7%).

В Минске на одного зарегистрированного безработного приходится 22,1 вакансии, в Минской области - 14,5, Гомельской - 8,6, Гродненской - 8,3, Брестской - 5,9, Могилевской - 5,5, Витебской - 4,8 вакансии.

"В январе 2021 года за содействием в трудоустройстве обратились 8,2 тыс. человек, из которых 5 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных. По госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы в январе при содействии службы занятости 5 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу, 127 - направлено на обучение востребованным на рынке труда профессиям, 1,7 тыс. - участвовали в оплачиваемых общественных работах. И 4 семьи переселены на новое место жительства и работы", - добавили в Минтруда и соцзащиты.-0-