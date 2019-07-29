В Беларуси на 1 июля проживают чуть менее 6 тыс. ветеранов ВОВ

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 1 июля, проживают чуть менее 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня перед поздравлением с 103-летием Героя Советского Союза полковника в отставке Василия Сергеевича Мичурина в Республиканском интернате ветеранов войны и труда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Текущий год очень знаковый и памятный для нашей страны - мы празднуем 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Накануне 3-го июля мы вместе с ветеранами возлагали цветы, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с войны. Тогда они меня и пригласили в гости. Республиканский интернат ветеранов войны и труда - ключевое учреждение страны. С каждым годом ветеранов той войны становится все меньше. На 1 июля их было менее 6 тыс., а точнее 5955 человек. И у нас остается мало времени, чтобы успеть сделать все то, что нужно для этих людей", - сказал Игорь Петришенко.

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