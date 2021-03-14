В Беларуси на 1 марта зарегистрировано на 18% меньше безработных, чем год назад

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 марта в Беларуси на учете в качестве безработных состояло 8,3 тыс. человек, в то время как годом ранее на ту же дату было 10,2 тыс. человек - на 18% больше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В данной статистике под безработным понимается трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите городского или райисполкома. При этом он ищет подходящую работу и готов приступить к ней.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта 2021 года составил 0,2% - по сравнению с 1 марта 2020-го он не изменился. При этом данный показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, Гомельской и Минской - 0,2%, Минске - 0,1%.

Наниматели предлагают 72,1 тыс. свободных рабочих мест, что на 13,6% меньше, чем на ту же дату годом ранее. Спрос на работников по рабочим профессиям традиционно самый высокий - 61% от общего числа вакансий.

При этом в Минске на одного безработного приходится 20,3 вакансии, в столичном регионе - 13,2, Гродненском - 8,6, Гомельском - 8,5, Брестском - 5,6, Могилевском - 5,5 вакансий. В Витебской области меньше всего предложений на одного безработного - 4,9.

"В первые два месяца этого года за содействием в трудоустройстве обратилось 17,2 тыс. человек, из которых 10,5 тыс. поставлено на учет в качестве безработных. По госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы в январе-феврале 11,3 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу, 664 человека направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 3,7 тыс. участвовали в оплачиваемых общественных работах и 11 семей безработных переселены на новое место жительства и работы", - привели цифры в Минтруда и соцзащиты.-0-