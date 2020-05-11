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11 мая 2020, 12:30

В Беларуси на 11 мая выздоровел и выписан 6 тыс. 531 пациент с COVID-19

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 11 мая выздоровел и выписан 6 тыс. 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 23 тыс. 906 человек с положительным тестом на COVID-19.

На сегодняшний день в Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 274 тыс. 60 тестов. За сутки с 10 на 11 мая специалисты провели 10 тыс. 517 тест-исследований.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. -0-

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