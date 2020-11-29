В Беларуси выздоровели и выписаны 113 375 пациентов с COVID-19

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 29 ноября выздоровели и выписаны 113 375 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрировано 135 008 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 253 148 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-