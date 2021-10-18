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18 октября 2021, 12:41

В Беларуси на этой неделе будет неустойчивая погода с дождями

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с дождями ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Новая неделя началась в Беларуси с неустойчивой погоды. Атмосферный фронт, который сместился с Балтийского моря, принес на большую часть территории страны дожди от небольших до умеренных. Температурный фон сейчас находится в пределах, близких к климатической норме. На протяжении рабочей недели сохранится неустойчивая погода с частыми сменами синоптических процессов", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 19 октября, под влиянием области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу страны при приближении атмосферного фронта с территории Польши пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем - 5-11 градусов тепла.

В среду, 20 октября, погоду Беларуси будут формировать атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности, в ночные и утренние часы по северо-востоку возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью даст разбежку от минус 4 по востоку до плюс 7 по западу. Днем будет 7-13 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 15.

В четверг, 21 октября, территория Беларуси останется в орбите влияния скандинавского циклона. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможно усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ожидается распространение более теплых воздушных масс с юга-запада Европы, поэтому температурный фон будет повышенным. Ночью будет 5-12 градусов выше нуля, днем - 12-19 градусов тепла.

В пятницу, 22 октября, сохранится неустойчивая и ветреная погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 7-14 градусов тепла, в юго-восточных районах - плюс 15-17.

В выходные по мере смещения центра циклона на территорию страны ожидается поступление более холодного арктического воздуха. Прогнозируется понижение температурного фона и осадки в виде дождя, не исключен мокрый снег.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

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