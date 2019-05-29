В Беларуси на избирательных участках оборудуют сидячие места для пожилых и инвалидов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на избирательных участках для пожилых и людей с инвалидностью оборудуют сидячие места для голосования.

Об этом сообщила секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Дмухайло на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

ЦИК утвердила сегодня методические пособия для участковых избирательных комиссий. Особое внимание в обновленных методичках уделили созданию условий для голосования избирателей с инвалидностью, пожилых людей. "Обязываем каждую участковую комиссию помимо кабинок для голосования оборудовать сидячие места для голосования", - сказала она. Такое место будет огорожено для обеспечения тайны голосования.

Елена Дмухайло отметила, что специальные условия для людей с ограниченными возможностями на избирательных участках создаются в России и Латвии.

В рекомендациях предусмотрено изготовление трафаретов для заполнения бюллетеней незрячими избирателями. Кроме того, комиссии будут обязаны организовать на участках дежурство волонтеров.

На заседании ЦИК рассматривались и предложения представителей общественности о совершенствовании правоприменительной практики на выборах. Речь, в частности, шла о фото и видеосъемке, которые желают вести на участках для голосования наблюдатели. Елена Дмухайло пояснила, что участковой комиссии в таких случаях рекомендовано разрешить сделать один-два снимка с того места, где наблюдатели никому не мешают. Подобные разъяснения ЦИК давала комиссиям и ранее при возникновении спорных ситуаций.

Сегодня ЦИК утвердила в том числе порядок проведения тренинга для участковых избирательных комиссий и практическое пособие для территориальных и окружных комиссий. Кроме того, утверждена средняя численность избирателей на избирательный округ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Она составляет 62 934 человека.-0-