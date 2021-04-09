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09 апреля 2021, 16:00

В Беларуси на начало 2021 года проживало около 9,35 млн человек - Белстат

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На начало этого года в Беларуси проживало около 9,35 млн человек, примерно на 60,6 тыс. меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в статистическом бюллетене "Численность населения на 1 января 2021 года и среднегодовая численность населения за 2020 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа", опубликованном Белстатом, сообщает БЕЛТА.

Также представлена пересчитанная численность населения за 2 предыдущих года с учетом переписи населения в территориальном разрезе.

Так, на начало 2021 года в республике проживало 9 349 645 человек. Годом ранее было 9 410 259, на начало 2019-го - 9 429 257. То есть в 2019 году среднегодовая численность населения составляла 9 419 758 человек, в минувшем - 9 379 952. Правда, следует учитывать, что в этом показателе за 2019 год не использовался прямой метод расчета в связи с включением по указу Президента поселка Междуречье (сельское население) в черту Новополоцка.

Численность уменьшается на протяжении двух последних лет почти по всем областям. Исключения составляют Минск и столичный регион.

В Брестской области на начало этого года было 1 338 044 жителя, годом ранее - 1 347 240, на начало 2019-го - 1 350 834.

В Витебской цифры соответственно таковы: 1 120 364, 1 133 625 и 1 142 936.

В Гомельской: 1 375 286, 1 386 824 и 1 393 996.

В Гродненской: 1 017 976, 1 025 680 и 1 030 051.

В Могилевской: 1 014 843, 1 023 510 и 1 029 291.

В столице на начало 2019 года было 2 012 896 жителей, и весь этот год их численность росла - до 2 020 133. Город и сейчас остается двухмиллионником. Однако на 1 января текущего года показатель уже 2 009 786 жителей.

Зато Минская область прибавляет: с 1 469 253 жителей на начало 2019 года до 1 473 247 - на начало 2020-го, 1 473 346 - 2021-го.

Урбанизация и концентрация жизни в городах характерны для нашей страны, как и для большинства других.

Городское население Беларуси на начало 2019 года составляло 7 291 709 человек, 2020-го - 7 303 905, текущего - 7 280 320.

Сельское население также уменьшилось за этот период: с 2 137 548 в начале 2019 года, до 2 106 354 - 2020-го и 2 069 325 - нынешнего. То есть на 1 января этого года в городах проживало уже 77,9% населения против 22,1% сельского.

Свежей статистики по полу и возрасту населения пока нет. Но на начало 2019 и 2020 годов соотношение мужчин и женщин было соответственно - 4 358 тыс. против 5 071 тыс. и 4 350 тыс. против 5 060 тыс. Людей в трудоспособном возрасте было 5 401 тыс., стало 5 408 тыс., старше трудоспособного - снизилось с 2 340 тыс. до 2 316 тыс.

В Белстате подчеркивают, что оценки численности населения на 1 января рассчитываются на основании итоговых данных последней переписи населения. Учитываются также увеличение или сокращение численности населения отдельных территорий в результате изменения их границ в течение года, изменения численности городского и сельского населения в результате административно-территориальных преобразований.

Оценки численности населения на 1 января 2019 и 2020 годов также скорректированы по итогам переписи населения, поэтому могут отличаться от ранее опубликованных.

Сведения приведены по постоянному населению. Это те, кто постоянно проживает на данной территории, а также иностранцы и люди без гражданства, для которых эти территории являются временным домом в течение года и более.-0-

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