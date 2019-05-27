В Беларуси на неделе будет теплая погода с дождями и грозами

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

28 мая погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе. Утром и днем в западной части страны скажется влияние атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем преимущественно по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Утром в низинах и вблизи водоемов будут слабые туманы. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем - 20-26, по юго-востоку - до 28. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В среду, 29 мая, погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Ветер южный, днем в западных районах с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый, днем - сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем - 20-27, по северо-западу - 14-19 градусов.

30 мая, в четверг, сохранится влияние атмосферных фронтов, медленно смещающихся на восток Беларуси, вслед за которыми начнет поступать прохладная воздушная масса. Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, утром и днем по востоку ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 6 до 13 градусов выше нуля, днем - 14-21, по юго-востоку ночью - плюс 14-17, днем - 22-26 градусов.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 31 мая, атмосферное давление подрастет, облаков и дождей станет меньше. Температура воздуха ночью составит от 5 до 12 градусов тепла, днем - 17-24. В юго-восточных районах будет теплее - в ночные часы воздух прогреется до 16, в дневные - до 27 градусов.

Что касается предстоящих выходных, то в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, местами будет до плюс 14. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов, по юго-востоку - до 25. "Такой температурный фон на 1-3 градуса ниже климатической нормы для первых летних дней", - добавили в Белгидромете.-0-

Прогноз погоды на неделю