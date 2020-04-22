В Беларуси на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях проживают более 1 млн человек

22 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси на загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС территориях проживают более 1 млн человек. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела социальной защиты и правовой работы Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси Наталья Кахновская, передает корреспондент БЕЛТА.

По статистике на 1 января 2020 года, на загрязненных после чернобыльской катастрофы территориях проживают 1103608 человек, в том числе 217 тыс. детей до 18 лет. Участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и других радиационных аварий на сегодня насчитывается 71159. Также в Беларуси проживают 9106 инвалидов вследствие катастрофы на ЧАЭС, из них 6,5 тыс. - это те, кто ликвидировал последствия чернобыльской аварии. Среди инвалидов - 157 несовершеннолетних.

"Наше государство заботится о детях, проживающих на загрязненных территориях. Они имеют право на бесплатное питание в школе и на санаторно-курортное лечение и оздоровление. То оздоровление, которое они проходят в Беларуси, действительно очень высокого уровня", - отметила начальник отдела.

Сегодня в Беларуси действуют 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров. "Эти центры расположены в экологически чистых районах. Они принимают на оздоровление порядка 60 тыс. детей в течение года, в основном это организованные группы. Там дети не только оздоравливаются, получают необходимое лечение и обследуются, но и обучаются, то есть от школьной программы не отстают", - сообщила Наталья Кахновская.-0-