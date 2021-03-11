11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на притоках Сожа и Припяти уровень воды достиг опасно высокой отметки. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалистами Белгидромета ежедневно производится обработка гидрометеорологической информации, поступающей с пунктов наблюдений как в Беларуси, так из гидрометслужб сопредельных государств. Сейчас гидрологическая ситуация довольно спокойная.

"Обычно весеннее половодье в Беларуси в первой декаде марта начинается на реках юга страны, а в конце месяца - на реках севера. В этом году температура воздуха в феврале способствовала таянию снега и льда на реках в более ранние сроки. К началу весны в республике снежный покров практически полностью растаял. Снег сохраняется лишь в верховьях Западной Двины, Днепра и Сожа лишь на территории России, - рассказала Светлана Кузьмич. - В период снеготаяния почва на большей части страны была талая, в результате чего обладала хорошей впитывающей способностью. В связи с этим, несмотря на большие влагозапасы в снеге, не наблюдается существенного поверхностного стока талых вод - этот факт смягчил паводковую ситуацию в республике".

На сегодня вскрылись и практически полностью очистились от ледяных образований реки бассейнов Вилии, Западного Буга, на большем протяжении Припяти, отдельные участки Западной Двины, Немана и Березины. Ледостав с полыньями и закраинами сохраняется на Днепре, Соже, большем протяжении Западной Двины, в нижнем течении Припяти.

В ближайшие дни в ледовой обстановке существенных изменений не произойдет. На большинстве рек будет отмечаться рост уровней воды. В то же время мониторится обстановка на двух опасных участках рек.

"Так, на притоке Сожа реке Проня у деревни Летяга уровень воды на 2 см превышает опасно высокую отметку, при которой ранее отмечались затопления прибрежных территорий. На притоке Припяти реке Случь у деревни Ленин уровень воды близок к опасно высокой отметке - до ее достижения остается 22 см", - отметила Светлана Кузьмич.

Она добавила, что максимальные уровни воды этой весной прогнозируются близкими к средним многолетним значениям. На отдельных участках рек бассейнов Немана, Березины, Сожа, Припяти уровни воды достигнут опасно высоких отметок, при которых отмечается затопление прибрежных территорий. В дальнейшем погодные условия могут как осложнить паводковую ситуацию в случае выпадения большого количества осадков, так и наоборот - смягчить при положительных температурах воздуха днем и отрицательных - ночью.

Начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации ЧС МЧС Сергей Новик напомнил, что последнее масштабное половодье на территории страны зафиксировано в 2013 году - когда прошел ураган "Хавьер". Однако в любом случае органы и подразделения МЧС готовы оперативно реагировать на складывающуюся обстановку. Готова водооткачивающая техника, люди, необходимые резервы для ликвидации последствий паводка. Кроме того, к возможному половодью подготовлены сводные отряды. Имеются плавательные средства, с помощью которых можно будет эвакуировать людей и скот. В 2020 году для всех спасательных отрядов приобрели квадрокоптеры, которые помогут облегчить мониторинг подтопленных районов. В распоряжении республиканского отряда специального назначения "Зубр" МЧС также есть снегоболотоход "Шерп".-0-