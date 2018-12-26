В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой помощи

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук, передает корреспондент БЕЛТА.
"В местах проведения праздничных мероприятий медобеспечение будет осуществляться бригадами скорой медицинской помощи и медицинскими пунктами. Будет также организовано медицинское сопровождение делегаций из областей", - сказал Олег Панчук.
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