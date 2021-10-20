В Беларуси начал действовать совместный с Россией центр подготовки ВВС и ПВО

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начал практическое функционирование совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО, сообщил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"На территории Беларуси и России ведется работа по созданию трех учебно-боевых центров совместной подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси и России. Апробацию вопросов организации несения совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России, проводимую в текущем месяце, уже можно записать в актив практического функционирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО", - рассказал Виктор Хренин.

По его словам, заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России проведено в конструктивном ключе. "У нас есть полное понимание ответственности за решение важных вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности, мы твердо придерживаемся общих позиций по всем актуальным вопросам двусторонней повестки, - отметил министр. - Традиционно мы утвердили сегодня План двустороннего сотрудничества на 2022 год министерств обороны Беларуси и России, который включает более 100 мероприятий. В нем максимально учтены предложения российских и белорусских органов военного управления. В основу положены задачи по реализации ранее принятых совместных решений, упор сделан на практические мероприятия. Уверен, что выполнение всех принятых решений позволит поддержать на стратегическом уровне военное и военно-техническое сотрудничество между нашими странами в интересах укрепления обороноспособности Союзного государства в целом".-0-