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Общество
15 января 2020, 17:03

В Беларуси начала действовать первая банковская карточка для родителей "Матуля"

От детских магазинов до фитнес-центров: какие скидки ждут мам и пап
От детских магазинов до фитнес-центров: какие скидки ждут мам и пап

В Беларуси заработала уникальная банковская карточка с особой программой лояльности для родителей "Матуля"! Уже в первый день работы, 15 января, ее получили более 100 мам и пап. В качестве бонуса для родителей, которые заботятся о семейном бюджете вместе с картой "Матуля", руководитель проекта "Mама PRO" акушер-гинеколог Диана Мардас провела специальный семинар "Собираемся в роддом грамотно". Кроме молодых мам и пап такую карту сможет получить любой родитель, который любит приятные скидки и выгодные покупки.

Проект "Mама PRO" совместно с банком "Дабрабыт" к началу нового года делает подарок всем родителям страны: 2020-й пройдет под знаком разумной экономии семейного бюджета и подарков! В особой банковской карте собрали три главные фишки:

1. Специальная программа скидок и бонусов для будущих и молодых мам (скидки до 30%).

2. Манибэк за покупки (2% - на специализированные товары для детей и мам, 0,5% - на все остальные товары).

3. Участие в полезных образовательных мероприятиях для родителей от проекта "Mама PRO" (а это - общение с экспертами по вопросам планирования беременности, родов и детского здоровья).

Скидочные предложения будут действовать в самых важных и нужных для мам местах: от медицинских и фитнес-центров до магазинов для детей и даже салонов красоты. Такая карточка поможет родителям на любом этапе. Планирующие малыша семьи по карте смогут получить скидку на комплекс диагностических исследований в медицинских центрах или на сдачу анализов в медицинских лабораториях. Так, медицинский центр "Эксана" и медицинская лаборатория "Синэво" предоставляют скидку 5%.

Семья в ожидании порадует себя скидками в гипермаркетах (в том числе детских), магазинах одежды для будущих мам, фитнес-центрах для беременных, например:

Магазин белья для беременных и кормящих "Фэст". Скидка: 15%.

Зеленая аптека и "Зялёная крама". Скидка: 3%.

Белмаркет. Скидка от 1 до 5% в зависимости от суммы покупок.

Молодые родители смогут использовать скидки в магазинах детской одежды, мебели и детских супермаркетах. Карточка поможет проводить и уютные семейные выходные, ведь в ней будут и бонусы от кафе и ресторанов:

Сеть магазинов "Гиппо". Скидка: 10% на непродовольственные детские товары.

Магазин детской одежды и обуви SuomiKids. Скидка: 5%.

Магазин "Вундеркинд с пеленок". Скидка: 10%.

Магазин "Умница". Скидка: 15%.

Магазин "Спорток". Скидка: 7%.

Детский медицинский центр "Добрый доктор". Скидка: 3% на годовую программу "Домашний врач-педиатр".

Женская клиника "Ева". Бесплатная консультация по грудному вскармливанию всем держателям карточки по предъявлению. Скидка 15% на услугу "Помощь при лактостазе".

Частная школа и детский сад "Перемена". Скидка: 5%.

Клуб "Мама-Супер!". Скидка: 10%.

Сервис онлайн-печати Onlinephotobook.by. Скидка: 30%.

Сеть пиццерий "Папа Джонс". Скидка: 10%.

Батутный центр Hero Park. Скидка: 25%.

Сеть развлекательных центров "Базиллион". Скидка: 10%.

Онлайн-гипермаркет 21vek.by. Скидка: 5%.

И главный бонус для мам и пап – карточка абсолютно бесплатна. Бесплатно можно также пополнять ее через ЕРИП. Остается лишь наслаждаться выгодными покупками для себя и ребенка!

В дальнейшем карточка будет пополняться новыми приятными предложениями. Чтобы сделать ее еще более полезной, просим родителей пройти опрос и указать, какие дополнительные бонусы и скидки они хотели бы иметь вместе с картой "Матуля". Нам важно услышать пожелания мам и пап, чтобы вместе усовершенствовать ее функционал!

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