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12 ноября 2020, 12:00

В Беларуси началась отправка призывников в войска

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в войска. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В связи с эпидемической обстановкой в Минском городском и всех областных и сборных пунктах проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Прибыв к месту службы, все новобранцы пройдут двухнедельную изоляцию", - рассказали в ведомстве.

В первый день отправки в войска направлено около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций.

Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тыс. человек. Около 200 человек пройдут службу в резерве. Отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится до 30 ноября.

Военную присягу новое пополнение примет 12 декабря.-0-

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