В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава.

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач.

Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.-0-