В Беларуси начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий с 26 февраля первым в СНГ начал исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы, сообщили БЕЛТА в центре.

"РНПЦ ТиМБ первым в СНГ начал исследование по количественному определению антител класса IgG к S антигену возбудителя коронавирусной инфекции - SARS-CoV-2", - отметили в центре. Речь идет о донорах иммунной плазмы анти-COVID-19.

Это позволит точно стандартизировать качество иммунной плазмы анти-COVID-19 с высоким титром специфического IgG к SARS-CoV-2. Также благодаря этому можно будет точно оценивать напряженность иммунитета по вируснейтрализующим антителам против белка вируса SARS-CoV-2 у переболевших или вакцинированных.-0-