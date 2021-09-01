1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали обучать будущих пилотов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко поздравил курсантов Белорусской государственной академии авиации (БГАА) с началом нового учебного года и Днем знаний. Во время вступительной кампании 2021 года академией авиации был проведен набор на специальность "Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации".

"Сегодня мы являемся свидетелями знаменательного события: впервые в Беларуси начнут свое обучение будущие пилоты. Подготовка авиационных специалистов в нашей стране имеет славные традиции, связанные в первую очередь с основанием и развитием именно академии авиации. Можно с уверенностью сказать, что история академии - это и есть история становления национальной авиационной школы. И, открывая подготовку по летной специальности, мы вписываем в нее новую страницу", - сказал Алексей Авраменко.

На торжественной линейке министр вручил первокурсникам символический студенческий билет. Затем состоялась его встреча с курсантским активом и преподавателями академии в формате открытого диалога. Во время общения руководитель Минтранса ответил на все интересующие ребят вопросы. В том числе он рассказал о перспективах развития транспортного комплекса страны, современных тенденциях рынка пассажирских и грузовых перевозок, обозначил ключевые задачи, стоящие перед предприятиями транспортной отрасли.-0-