15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о вакцине SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm, которая 19 февраля прибыла из Пекина. Тогда в Беларусь было доставлено 100 тыс. доз вакцины.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, прививочная кампания стартовала в 39-й поликлинике - одном из лучших поликлинических учреждений Минска. В первую очередь прививают медработников. Сегодня прививку также получают сотрудники аппарата Минздрава. С апреля, когда начнется массовая вакцинация, привиться смогут все желающие старше 16 лет (при отсутствии противопоказаний).

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

За то время, которое вакцина находится в Беларуси, она прошла все необходимые при ввозе в страну процедуры, необходимые для подтверждения безопасности и качества, добавил министр.

Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн отметил, что вакцина передана в качестве безвозмездной помощи. По его словам, это конкретная мера в продолжение договоренностей глав государств двух стран и еще одно конкретное действие по борьбе с пандемией. Эта помощь является символом дружественных отношений между китайским и белорусским народами.

Вакцина поставляется в более чем 40 стран. Она подтвердила свою безопасность: никаких серьезных побочных эффектов не отмечено. Ее эффективность составляет 86% (это подтвердили партнеры, которые ее уже используют), а что касается предотвращения тяжелых случаев - 100%. Транспортировать и хранить ее можно при температуре 2-8 градуса выше нуля, что является преимуществом.

"Мы очень рады, что наши белорусские друзья смогут использовать китайскую вакцину, и надеемся, что она сможет сыграть активную роль в борьбе с пандемией, а также в защите жизни и здоровья нашего дружественного белорусского народа", - заключил посол.

Сейчас специалисты обсуждают вопрос локализации производства китайской вакцины в Беларуси. По словам Дмитрия Пиневича, возможно, это произойдет на базе индустриального парка "Великий камень".-0-

Во время вакцинации от COVID-19

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, первый вакцинированный пациент Михаил Петрович и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

Фото Андрея Покумейко