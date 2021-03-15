В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 15 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:12 Лукашенко утвердил состав Совета безопасности Президент
19:10 "Паэтычны марафон" ко Всемирному дню поэзии состоится в Минске 19 марта Культура
19:09 Кочанова вручила в Совете Республики паспорта 14-летним ребятам Общество
18:55 Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca В мире
18:51 Исполком ЕОК назвал новые даты проведения Генассамблеи Спорт
18:44 В Минске задержали пьяного подростка за рулем Происшествия
18:36 Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил коллективной безопасности Общество
18:26 Республиканский турнир по китайским шахматам среди учащихся прошел в БГЭУ Общество
18:25 Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca В мире
18:22 Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий Общество
18:18 Замминистра транспорта и коммуникаций посетил локомотивное депо Лида Регионы
18:09 Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" прошла в образовательном центре безопасности МЧС Регионы
18:08 Установлен минчанин, угрожавший в Telegram участковому Происшествия
17:59 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Италии из-за птичьего гриппа Экономика
17:53 В Минске у парня изъяли партию электронных сигарет почти на Br7 тыс. Происшествия
17:49 Белорусский союз женщин в День Конституции провел встречу со студентами БГУИР Общество
17:41 В Минске по ул.Сурганова от ул.Якуба Коласа до пл.Бангалор затруднено движение транспорта Регионы
17:38 Мужчина провалился под лед на Свислочи в Минске Происшествия
17:31 Ученые: малярия пришла в человеческую популяцию около 7 тыс. лет назад В мире
17:26 Разыскиваются 15-летняя и 12-летняя минчанки Происшествия
17:22 Стали известны номинанты на "Оскар-2021" В мире
17:22 Онлайн-консультацию по защите прав потребителей открыли в Гомеле Регионы
17:16 Серийного вора задержали в Микашевичах Происшествия
17:07 В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной Общество
17:05 Соловей: настоящий гражданин принимает на себя высокую меру ответственности перед государством Регионы
16:54 В Витебске задержали двух черных копателей Происшествия
16:49 КГК Могилевской области: большинство обращений граждан в 2020 году касалось ЖКХ и выплаты зарплаты Регионы
16:49 При разгоне демонстраций в Мьянме погибли более 70 человек В мире
16:43 Минчане расслабились: санврачи отмечают нарушения масочного режима Регионы
16:39 МВД: выявление незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы лиц ведется постоянно Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
15 марта 2021, 17:07

В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Исполком ЕОК назвал новые даты проведения Генассамблеи

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о вакцине SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm, которая 19 февраля прибыла из Пекина. Тогда в Беларусь было доставлено 100 тыс. доз вакцины.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, прививочная кампания стартовала в 39-й поликлинике - одном из лучших поликлинических учреждений Минска. В первую очередь прививают медработников. Сегодня прививку также получают сотрудники аппарата Минздрава. С апреля, когда начнется массовая вакцинация, привиться смогут все желающие старше 16 лет (при отсутствии противопоказаний).

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

За то время, которое вакцина находится в Беларуси, она прошла все необходимые при ввозе в страну процедуры, необходимые для подтверждения безопасности и качества, добавил министр.

Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн отметил, что вакцина передана в качестве безвозмездной помощи. По его словам, это конкретная мера в продолжение договоренностей глав государств двух стран и еще одно конкретное действие по борьбе с пандемией. Эта помощь является символом дружественных отношений между китайским и белорусским народами.

Вакцина поставляется в более чем 40 стран. Она подтвердила свою безопасность: никаких серьезных побочных эффектов не отмечено. Ее эффективность составляет 86% (это подтвердили партнеры, которые ее уже используют), а что касается предотвращения тяжелых случаев - 100%. Транспортировать и хранить ее можно при температуре 2-8 градуса выше нуля, что является преимуществом.

"Мы очень рады, что наши белорусские друзья смогут использовать китайскую вакцину, и надеемся, что она сможет сыграть активную роль в борьбе с пандемией, а также в защите жизни и здоровья нашего дружественного белорусского народа", - заключил посол.

Сейчас специалисты обсуждают вопрос локализации производства китайской вакцины в Беларуси. По словам Дмитрия Пиневича, возможно, это произойдет на базе индустриального парка "Великий камень".-0-

Во время вакцинации от COVID-19
Во время вакцинации от COVID-19
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, первый вакцинированный пациент Михаил Петрович и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, первый вакцинированный пациент Михаил Петрович и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Китай Министерство здравоохранения Пиневич
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Наталья Кочанова Кочанова вручила в Совете Республики паспорта 14-летним ребятам
Фото ТАСС Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил коллективной безопасности
Во время турнира. Фото bseu.by Республиканский турнир по китайским шахматам среди учащихся прошел в БГЭУ
Фото из архива Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий
Фото из архива Белорусский союз женщин в День Конституции провел встречу со студентами БГУИР
  Бюджет прожиточного минимума в Беларуси на данный момент
Главное
Александр Лукашенко на встрече с членами Конституционной комиссии Лукашенко: белорусская Конституция - символ свободной, мирной и стабильной жизни народа
Молодое поколение продолжит развивать заложенные в стране традиции - Сергеенко
Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны
Для тех, кто не успел: весенняя АКЦИЯ в Minsk World продлена до конца марта!
Топ-новости
Лукашенко утвердил состав Совета безопасности
Кочанова вручила в Совете Республики паспорта 14-летним ребятам
Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна быть гласной и открытой
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
В Беларуси к концу недели станет холоднее
МТС запустил сервис для электронного документооборота МТС SmartDoc
Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий
За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 пациентов с COVID-19, выписаны 658
Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил коллективной безопасности
Parimatch запускает новую глобальную кампанию с участием главных звезд "Ювентуса"
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
У православных верующих начинается Великий пост
Беларусь и Россия проведут штабную тренировку ВВС и войск ПВО 16-18 марта
Мировые рейтинги влияют на инвестпривлекательность Беларуси, но не на основных партнеров - Гурский
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.