В Беларуси начали снимать запреты на посещение лесов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят уже в 11 районах Беларуси, при благоприятных погодных условиях он будет оперативно сниматься и в остальных регионах страны. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Николай Юревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственная лесная охрана переведена на усиленный режим несения службы. В большинстве районов Беларуси введен запрет на посещение лесов. Это вынужденная мера, которая направлена прежде всего на сохранение жизни и здоровья людей, их имущества и недопущение лесных пожаров. Министерство лесного хозяйства постоянно следит за ситуацией и при наступлении благоприятных погодных условий инициирует снятие запретов. На сегодня запрет снят в 11 районах", - сказал Николай Юревич.

Это пять районов Гродненской области (Вороновский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий), два района Минской (Несвижский и Слуцкий), два - Гомельской (Калинковичский и Мозырский) и два - Могилевской (Бобруйский и Кировский).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала года в Беларуси было зарегистрировано около 300 лесных пожаров, их общая площадь составила более 1,2 тыс. га.

Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Также для раннего обнаружения лесных пожаров существует сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей. МЧС проводит авиационное патрулирование лесов.-0-