В Беларуси начался первый этап оперативно-тактического учения с зенитными ракетными войсками

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался первый этап оперативно-тактического учения с боевой стрельбой с зенитными ракетными войсками, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Учения проходят под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО. Второй этап учения пройдет после совершения передислокации на полигоне Ашулук (Российская Федерация). Там будут выполнены боевые пуски.

"Основные усилия будут сосредоточены на повышении слаженности органов управления и воинских частей ЗРВ, совершенствовании навыков прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения в условиях сложной и быстро меняющейся обстановки с применением противником радиоэлектронных помех высокой интенсивности. Военнослужащие отработают вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами с учетом опыта, полученного Российской Федерацией в ходе региональных конфликтов", - рассказали в ведомстве.

Личный состав подразделений ЗРВ будет выполнять учебно-боевые задачи на штатной технике своих подразделений.

Во время учения ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач. ГАИ и ВАИ рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность на дороге и напоминают о соблюдении ПДД.

Учения продлятся до 26 августа.-0-