9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Беларуси начата закупка препарата для лечения больных полисахаридозом детей. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко на полях международной конференции "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос лечения наследственных заболеваний полисахаридозом в Беларуси решен. Мы в этом году начали закупку лекарственных препаратов. По итогам проведенных консилиумов 17 детям эти препараты будут приобретены", - сказал Валерий Малашко.

/Будет дополнено/.-0-