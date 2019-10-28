В Беларуси начнет вещание российский телеканал о путешествиях

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации выдало разрешение на вещание на территории Беларуси российскому телеканалу "Поехали!". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Поехали!" - развлекательно-познавательный телеканал, адресованный тем, кто хочет путешествовать по России, кто стремится больше узнать о стране, природе разных регионов, памятниках истории и культуры и, конечно, людях. В его программах - свежая точка зрения на возможности, которыми располагает внутренний туризм, полезная информация о сервисе, маршрутах, экскурсиях и ценах. Слоган канала: "Впечатления - рядом!".

Разрешение на распространение выдано сроком на три года.-0-