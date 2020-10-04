В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность - Данилович

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

Управленец должен быть не только профессионалом, но и патриотом - Данилович Что касается важных для управленцев качеств, ректор Академии управления Вячеслав Данилович считает, что они должны быть не только профессионалами, но и с убежденной гражданско-патриотической позицией.

"Мы сейчас, безусловно, находимся на сложном этапе нашего исторического развития, который требует максимального сплочения всех, кто заинтересован, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет и развивалась так, как считает нужным. Надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность, естественно, потеряем и то, что на сегодняшний день в стране уже есть, а сделано очень многое", - считает ректор.

Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов "Необходимо усилить требования к отбору абитуриентов, которые попадают в Академию управления", - отметил ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

По мнению Вячеслава Даниловича, нужно "сохранять и приумножать, то, что имеем, а не разрушать". "Нельзя позволять навязывать нам "цветную" революцию, мы не должны этого допустить. И здесь огромная роль и профессорско-преподавательского состава Академии, которые фактически работают с управленческой элитой белорусского общества. Сегодня очень многое зависит от современных руководителей, которые должны провести народ сквозь эти попытки создания в стране хаоса и вывести на новый путь, опираясь на то, что в нашей стране уже сделано, ничего не разрушая", - подчеркнул руководитель ВУЗа.-0-