В Беларуси надо развивать школы для родителей больных псориазом детей - медик

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужно уделять больше внимания работе с родителями детей, у которых псориаз. Такое мнение высказал журналистам заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Олег Панкратов, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из актуальных направлений, которое необходимо развивать, Олег Панкратов считает работу школ псориаза для родителей с детьми, страдающими этим заболеванием. "Общеизвестно, что первый тип псориаза - это тип молодых (детей и молодых людей в возрасте до 20 лет), - сказал он. - К сожалению, псориаз по социальной значимости, отрицательному влиянию на качество жизни стоит на одном из первых мест. Когда у ребенка на открытых участках кожи есть значимые изменения, он является объектом стигмации, насмешек, замыкается в себе, а это дополнительный стресс. Поэтому надо учить и детей, и родителей".

Пациенты с псориазом должны быть интегрированы в общество, добавил главный дерматовенеролог Минздрава, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н.Александрова Александр Лукьянов. "Они должны посещать бассейны, сауны. Они должны ходить в парикмахерские. У них не должно быть никакого чувства стыда", - сказал он. О том, что псориаз - неинфекционное заболевание, нужно активнее рассказывать в обществе. -0-