В Беларуси надо стимулировать семьи при рождении второго ребенка - Кравченко

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси надо стимулировать семьи при рождении второго ребенка, заявила журналистам председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко по итогам выступления Президента на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все начинается с семьи. И чем больше у нас будет детей - тем лучше. Как сказал глава государства, действительно, за последние 15 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза - с 58 тыс. до 112 тыс., а в Минске - вообще с 3 тыс. до 16 тыс. Вместе с тем у нас еще много возможностей. Я считаю, что мы сейчас должны обратить внимание на молодую семью. Как тоже было сказано в докладе", - сказала Татьяна Кравченко.

По ее словам, в Беларуси однодетных семей - 70%. "Мы уже говорим о том, что надо поддерживать рождение второго ребенка. Это и жилье, и семейный капитал. Тогда, считаю, будет еще один всплеск рождаемости", - отметила делегат.

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты собрания обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы на 2021-2025 годы. Главная цель развития Беларуси на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-