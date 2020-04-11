11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены начать делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, ПЦР-тестами Беларусь обеспечена в полном объеме. В стране есть свои производители, подписаны документы о поставке из-за границы еще 200 тыс., 50 тыс. из них уже получены. "Планируемые поставки перекрывают нашу потребность в обозримой перспективе. Мы активно занимаемся внедрением экспресс тест-систем, которые выявляют не РНК вируса, а антитела к нему", - проинформировал Владимир Караник. Такая диагностика позволяет быстрее обследовать пациентов, которые имеют признаки заболевания, а также тех, кто уже перенес COVID-19 в легкой форме и имеет иммунитет.

"Мы уже получали пробную партию различных производителей, оценили результаты с данными ПЦР-диагностики, подобрали тесты, которые, с нашей точки зрения, обладают наибольшей точностью. Сейчас проводится работа по их поставке", - сказал Владимир Караник.

Министр выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время - в течение 7-10 дней. "Планируем и дальше наращивать возможности лабораторной диагностики, чтобы в том числе давать возможность нашим гражданам при малейших сомнениях проходить тестирование на бесплатной основе", - подчеркнул руководитель Минздрава.-0-