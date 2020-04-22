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22 апреля 2020, 16:39

В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для перевода домов на электроотопление

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для того, чтобы расширять использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в индивидуальных жилых домах. Об этом сегодня сообщил в Совете Республики министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, по согласованию с местными властями сформирована инвестиционная программа по ремонту электрических сетей на 2021-2025 годы. "Мы поставили задачу почти в два раза увеличить за это время объем средств, направляемых на модернизацию электрических сетей. Работа будет продолжаться и в последующие годы", - проинформировал Виктор Каранкевич.

Министр рассказал, что за 2019 год и за первый квартал 2020-го выдано около 14 тыс. технических условий на перевод домов на электричество для нужд отопления, горячего водоснабжения. "Уже реализовано 3,5 тыс. таких технических условий. Там, где такой возможности нет, энергоснабжающая организация детально рассматривает перспективы проведения в короткое время ремонта электрических сетей", - отметил Виктор Каранкевич. Он пояснил, что если это не удается, то для модернизации электросетей ищут инвестиции.

В планах Минэнерго продолжить разработку новых стимулов для использования электроэнергии на селе. Особенно в населенных пунктах, в которых нет возможности подвести природный газ. "Это дополнительная альтернатива газу, мы будем этим заниматься", - подчеркнул министр.

Сегодня в Совете Республики он представил законопроекты о ратификации двух протоколов о внесении изменений в Договор о ЕАЭС (в части формирования общего электроэнергетического рынка) и в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Оба этих документа были одобрены верхней палатой белорусского парламента.-0-

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